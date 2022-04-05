Çin'in Etiyopya'da İnşa Ettiği Köprünün 2023 Başlarında Tamamlanması Bekleniyor

ADDİS ABABA, 5 Nisan (Xinhua) — Devlete bağlı medya kuruluşu Fana Broadcasting Corporate'in (FBC) bildirdiğine göre, CCCC'nin Abay Nehri köprü projesinin yöneticisi Chen Li, şu anda yüzde 60'ı tamamlanmış olan projenin gelecek yılın ilk çeyreğinde bitirilmesinin beklendiğini söyledi. Chen ayrıca köprüde araçların geçişinin yanı sıra yayaların da yürümesine imkan tanıyacak geniş yürüme yollarının olacağını söyledi.

Amhara bölge eyaleti Bahir-Dar şehri İnşaat Geliştirme Bölümü genel müdür yardımcısı Gebeyawe Belay, tamamlandığında 52,2 metre genişliğe sahip olacak köprüyle, kentte düzgün trafik akışını sağlamanın amaçlandığını söyledi. CCCC, yirmi yılı aşkın bir süredir Etiyopya'da bulunuyor ve aralarında 85 kilometre uzunluğundaki Addis Ababa-Adama otoyolu ve Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı yolcu terminalinin de bulunduğu önemli projeleri inşa ediyor. Şirket ayrıca aralarında Mekelle ve Jimma endüstri parklarının da bulunduğu birçok endüstri parkını inşa etti ve hizmete soktu.

Xinhua / Genel