Çin'in Doğusunda Emojiye Benzeyen İki Eski Balık Türünün Fosili Bulundu

BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) — Asya Yer Bilimleri Dergisi'nde yakın zamanda yayınlanan araştırma makalesine göre, balıkların erken Telychian veya Silüriyen Alt Kırmızı Yatakları Çağı'na ait olduğu ve yaklaşık 438 milyon yıl öncesinde yaşadığı tahmin ediliyor. Qingshuiaspis junqingi ve Anjiaspis ericius olarak adlandırılan yeni iki tür, eyaletin Wuning ilçesindeki alt Telychian Qingshui Formasyonu'ndan tanımlandı. Bu bulguyla, en eski eugaleaspiform balıkların en eski ve en ilkel fosil kaydı yapılmış oldu.

Yaygın olarak bulunan Silüriyen deniz Alt Kırmızı Yatakları, Yangtze Bölgesi'nde açıkça görülüyor. Çin'de erken Silüriyen biyostratigrafisi, litolojisi ve sedimantolojisi üzerine pek çok çalışma yürütülürken, bölgedeki Silüriyen Alt Kırmızı Yataklarının jeolojik yaşı ve bölgesel korelasyonu, güvenilir fosil kanıtlarının olmaması nedeniyle tartışmalıdır. Çin Bilimler Akademisi Omurgalı Paleontolojisi ve Paleoantropolojisi Enstitüsü'nden araştırmacılar tarafından yürütülen çalışma, Silüriyen Alt Kırmızı Yataklarının korelasyonu için önemli fosil kanıtları sağlıyor.

Xinhua / Genel