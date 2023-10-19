Çin'in birinci kademe kentlerinde konut fiyatları sabit kaldı

Çin'in büyük ve orta ölçekli 70 kentinde konut fiyatları Eylül ayında genel olarak istikrarlı seyrederken, birinci kademe kentlerde konut fiyatları temelde sabit kaldı.

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in büyük ve orta ölçekli 70 kentinde konut fiyatları Eylül ayında genel olarak istikrarlı seyrederken, birinci kademe kentlerde konut fiyatları temelde sabit kaldı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Çin'in birinci kademedeki dört kenti olan Beijing, Shanghai, Guangzhou ve Shenzhen'de yeni konut fiyatları Eylül'de bir önceki aya kıyasla yatay seyrederken, Ağustos ayında kaydedilen aylık bazda yüzde 0,2'lik düşüşü tersine çevirdi.