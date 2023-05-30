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Çin'in Balıkçı Köyü 'Nanji' Çok Sayıda Turistin Uğrak Noktası Oldu

Çin'in Balıkçı Köyü 'Nanji' Çok Sayıda Turistin Uğrak Noktası Oldu

Turizm Haberleri

Qiongzhou Boğazı ve Beibu Körfezi tarafından çevrelenen köy, Xuwen ilçesine bağlı Jiaowei kasabasında yer alıyor. Son yıllarda, doğal ortamının güzelliği ve benzersiz balıkçı köyü atmosferi nedeniyle, giderek daha fazla turist burayı ziyaret ediyor.

ZHANJİANG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletine bağlı Zhanjiang şehrindeki Xuwen ilçesine bağlı Jiaowei kasabasının "Nanji" köyünde eğlenen turistlerin havadan çekilmiş fotoğrafı, 28 Mayıs 2023.

Qiongzhou Boğazı ve Beibu Körfezi tarafından çevrelenen köy, Xuwen ilçesine bağlı Jiaowei kasabasında yer alıyor. Son yıllarda, doğal ortamının güzelliği ve benzersiz balıkçı köyü atmosferi nedeniyle, giderek daha fazla turist burayı ziyaret ediyor. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Turizm

Çin Halk Cumhuriyeti Guangdong turist Turizm Haberler

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