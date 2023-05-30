Çin'in Balıkçı Köyü 'Nanji' Çok Sayıda Turistin Uğrak Noktası Oldu

Qiongzhou Boğazı ve Beibu Körfezi tarafından çevrelenen köy, Xuwen ilçesine bağlı Jiaowei kasabasında yer alıyor. Son yıllarda, doğal ortamının güzelliği ve benzersiz balıkçı köyü atmosferi nedeniyle, giderek daha fazla turist burayı ziyaret ediyor.