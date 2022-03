Çin, Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna'nın İnsani Sorunundaki Rolünü Destekliyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Mart (Xinhua) — 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi Çarşamba günü Ukrayna'daki insani duruma ilişkin bir kararı reddetti. İki üye - Rusya ve Çin - Rusya'nın sunduğu metnin lehinde oy kullanırken, 13 üye çekimser kaldı. Zhang, oylamadan sonra yaptığı açıklayıcı konuşmada, "Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında birincil sorumluluğunu yerine getirmesi ve Ukrayna'nın insani sorununda üzerine düşen rolü oynaması gerektiğini savunuyoruz" dedi. Zhang, Çin'in verdiği oyun "uluslararası topluluğa yönelik yaptığı, Ukrayna'daki insani duruma yüksek önem vermeye ve ilgili taraflara sivillerin, özellikle kadınların, çocukların ve diğer savunmasız grupların güvenliğini etkin bir şekilde korumak için insani konularda koordinasyonu güçlendirme ve personel tahliyesi ve insani yardım operasyonlarını kolaylaştırma çağrısına dayandığını" söyledi.

Zhang, Konsey'in geçtiğimiz birkaç hafta boyunca Fransa, Meksika ve Rusya tarafından önerilen taslak kararlarla ilgili sürekli istişarelerde bulunduğunu ve bu istişarelere aktif olarak katılan Çin'in tüm tarafları her zaman insani meseleye odaklanmaya, siyasi farklılıkların ötesine geçmeye ve uzlaşma aramak için ellerinden geleni yapmaya çağırdığını söyledi. Zhang, "BM'nin insani yardımdaki koordinasyon rolünü memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu. Zhang, Ukrayna'da artan sivil kayıplar, artan mülteci sayısı ve insani yardımlardaki ciddi eksikliklere dair haberleri görmenin "yürek burktuğunu" belirtti.

Daimi Temsilci'ye göre Ukrayna'daki insani durum hakkında altı maddelik bir girişim ortaya koyarak Ukrayna Kızılhaç Derneği'ne insani yardım malzemeleri sağlayan Çin, insani krizin hafifletilmesine ve çözülmesine yardımcı olabilecek her türlü girişimi memnuniyetle karşılıyor. Daimi Temsilci, Çin'in bağımsız bir dış politika izlediğini ve meselelerdeki pozisyonunu her zaman konunun esasına göre sorumlu bir şekilde belirlediğini vurguladı. Daimi Temsilci, "Çin, Ukrayna ile ilgili olarak, her zaman tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerinin desteklenmesi, tüm ülkelerin meşru güvenlik kaygılarının ciddiye alınması ve krizin barışçıl çözümüne yardımcı olacak tüm çabaların desteklenmesi konularında her zaman ısrarcı oldu" dedi.

Zhang, "Uzun vadeli çözüm, Soğuk Savaş zihniyetini terk etme, blok çatışmalarından kaçınma ve kademeli olarak dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir küresel ve bölgesel güvenlik yapısını oluşturmada yatıyor. Çin, barış görüşmelerini desteklemeye, barış için sesini yükseltmeye ve barış için elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edecek" diye konuştu.

Xinhua / Genel