Çin Güney Havayolları, Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'ndan Londra'ya direkt uçuş başlattı

Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'nın iç görünümü, 22 Eylül 2020. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'ndaki en büyük yolcu uçuş operatörlerinden biri olan Çin Güney Havayolları, İngiltere'nin başkenti Londra'ya yeni bir direkt uçuş hattı başlattı.

200'den fazla yolcusu bulunan CZ673 sefer sayılı uçağın Çarşamba günü havalimanından kalkışıyla Çin Güney Havayolları'nın Daxing havalimanındaki dokuzuncu uluslararası ve bölgesel güzergahı açılmış oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni havayolu rotası Airbus'ın A350 uçağıyla gerçekleştirilecek ve Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı ile Londra Heathrow Havalimanı arasında gidiş-dönüş olmak üzere haftada toplam 7 sefer düzenlenecek.

Halihazırda 16 havayolu şirketi Daxing havalimanından Londra, Doha, Seul, Tokyo ve Maldivler gibi popüler turistik rotalar da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki 22 diğer havalimanına uluslararası ve bölgesel uçuş güzergahı başlattı.

Beijing'in en yeni havalimanı olan Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı 25 Eylül 2019 tarihinde faaliyete geçmişti. Havalimanı yetkilileri, gelecekte daha fazla uluslararası uçuş faaliyetinin planlandığını bildirdi.