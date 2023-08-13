Çin Güney Havayolları, Avustralya ile Guangzhou arasında doğrudan uçuşlara yeniden başlıyor

Çin Güney Havayolları, Avustralya'nın Brisbane kentinden Çin'in Guangzhou kentine doğrudan uçuşlara Kasım ayında başlayacak. Haftada dört aktarmasız sefer düzenlenecek olan uçuşlar, turizm ve personel etkileşimini artırmayı hedefliyor.

SİDNEY, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin Güney Havayolları, Çin ile Avustralya arasındaki turizm ve personel etkileşimini artırmak amacıyla Kasım ayı ortasında Avustralya'nın Brisbane kentinden Çin'in güneyindeki Guangzhou kentine doğrudan uçuşlara yeniden başlayacak.

Havayolu Pazar günü yaptığı açıklamada, 17 Kasım'dan itibaren haftada dört aktarmasız sefer düzenlemeye başlayacağını duyurdu. Bu, iki ülke arasındaki dördüncü doğrudan uçuş rotası olacak.

Avustralya'daki Queensland yönetimi, havayolunun faaliyete geçtiği ilk yıl Brisbane Uluslararası Havalimanı'na 59.000 yerli yolcu, üç yıl içinde de yaklaşık 278.000 uluslararası yolcu getirmesini ve eyaletin turizm ekonomisi için yaklaşık 441 milyon Avustralya doları (yaklaşık 286,7 milyon ABD doları) sağlamasını bekliyor.

Queensland yönetimine göre, eyaleti pandemiden önce 2019 yılında en çok ziyaret eden yabancı turist, Çin'den geliyordu. 497.000 Çinli turist, gecelik 1,61 milyar Avustralya dolarının (yaklaşık 1,05 milyar ABD doları) biraz üzerinde harcamada bulunmuştu.

Avustralya-Çin İş Konseyi Queensland CEO'su Elizabeth Sullivan, uçuşların yeniden başlamasının, özellikle ticaret ve yatırım alanında çalışanlar ile turizm ve eğitim de dahil olmak üzere daha geniş bir kesime yönelik iki yönlü doğrudan halklar arası bağlantıları kolaylaştırmak için son derece önemli olduğunu söyledi.