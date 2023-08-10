Çin, grup turlarını yeniden başlattı

Çin, Türkiye, Japonya, İngiltere, ABD ve Avustralya gibi ülkelere grup turlarını yeniden düzenlemeye başladığını duyurdu. Çin'de seyahat acenteleri ve çevrimiçi turizm hizmet sağlayıcıları, daha fazla ülke ve bölgeye grup turları düzenleyebilecek. Bu turlarla birlikte uçak bileti ve otel rezervasyon hizmetleri de yeniden başlayacak.

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin, aralarında Türkiye, Japonya, İngiltere, ABD ve Avustralya'nın da yer aldığı onlarca destinasyona daha grup turları yapmaya yeniden başladığını duyurdu.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Perşembe günü yayımlanan genelgesine göre 10 Ağustos'tan itibaren Çin'de seyahat acenteleri ve çevrimiçi turizm hizmet sağlayıcıları, daha fazla ülke ve bölgeye yeniden grup turları düzenleyebilecek.

Bu turlarla ilgili uçak bileti ve otel rezervasyon hizmetleri de yeniden başlayacak.

Genelgede, Çin'in daha önce seyahat acentelerinin yurtdışı grup seyahat hizmetlerini yeniden canlandırmaya yönelik bir pilot program başlatmasından dolayı "yurtdışı turizm piyasasının işlemlerinin istikrarlı ve düzenli şekilde devam ettiği ve turizm alışverişleri ve işbirliğinin teşvik edilmesinde olumlu bir rol oynadığı" belirtildi.

Çin'in yurtdışı grup seyahati piyasası, 2020'nin başlarında Kovid-19 pandemisi nedeniyle durmuştu. Ülkenin Kovid-19 pandemi müdahalesini optimize etmesiyle, Çinlilerin yurtdışı seyahatlerine yönelik kısıtlamaları kaldırmak ve sınır ötesi personel değişimlerini teşvik etmek üzere önlemler alınmıştı.