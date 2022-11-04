Çin'den 31 Ekim tarihinde fırlatılan Long March-5B Y4 isimli taşıyıcı roketinin 23 ton ağırlığındaki gövdesi dünyaya düşeceği biliniyordu. Birçok kişi tarafından Türkiye'ye roket mi düşecek? Araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar roketin Türkiye'ye düşme ihtimalinin bulunup, bulunmadığını merak ediyor. Peki, Çin füzesi ne zaman düşecek? Çin roketi düştü mü? Çin füzeri nereye düşecek? İşte merak edilenler...

Çin füzesi ne zaman düşecek? Sorusu, birçok kişi için endişe yaratıyor. 31 Ekim tarihinde Çin'den fırlatılan roketin nereye düşeceği hakkında birçok farklı tahmin bulunuyor. Bazı tahminler arasında ise Türkiye'ye düşeceği söz konusu. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen Türkiye'ye roket mi düşecek? Sorusunu yanıtladık. Peki, Çin füzesi ne zaman düşecek? Çin roketi düştü mü? Çin füzeri nereye düşecek?

ÇİN FÜZESİ NE ZAMAN DÜŞECEK?

4 Kasım günü Türkiye'ye düşme ihtimali da bulunan çin roketi Pasifik Okyanusu üzerinde parçalanarak düştü. 4 Kasım saat 14:35 itibari ile çin roketi düştü.