Çin, Fas'a grup turlarını yeniden başlatma kararı aldı

Çin'in Fas da dahil olmak üzere daha fazla yurtdışı destinasyona grup turlarını yeniden başlatma kararı Fas'ta memnuniyetle karşılandı. Fas, bu adımın ülkenin turizm sektörüne yeni bir ivme kazandıracağını düşünüyor.

RABAT, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Fas da dahil olmak üzere daha fazla yurtdışı destinasyona grup turlarını yeniden başlatma kararı Fas'ta memnuniyetle karşılandı. Kuzey Afrika ülkesi, bu adımın ülkenin turizm sektörüne yeni bir ivme kazandıracağını düşünüyor.

Fas'ta yayın yapan haber sitesi Hespress Pazar günkü haberinde, Çin'in bu kararını, "Çinli turistlerin Fas'a yönelik ziyaretlerine yeni bir soluk getirme potansiyeline sahip bir gelişme" diye nitelendirdi.

Habere göre, Afrika-Çin Kalkınma İşbirliği Derneği Başkanı Nasser Bouchiba, Çin vatandaşları arasında Fas'ı keşfetmeye yönelik güçlü bir ilgi olduğunu ve bunun vize muafiyeti ve Fas'ın artan uluslararası itibarı ile teşvik edildiğini söyledi.

Turizm sektörü Fas ekonomisinin önemli bir ayağını oluşturuyor. 2023 yılının ilk altı ayında 6,5 milyon turist Fas'ı ziyaret etti. Turizm Bakanlığı, bu rakamın 2023 yılı sonuna kadar yaklaşık 14,5 milyona çıkabileceğini tahmin ediyor.