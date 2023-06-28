Çin Doğu Havayolları, Sidney'den Çin'in doğusuna ve iç kesimine yeni uçuş rotaları başlatıyor

Çin Doğu Havayolları, Temmuz ayının ortalarından itibaren Avustralya'nın Sidney kentinden Çin'in doğusu ve iç kesimindeki daha fazla kente iki direkt uçuş rotası başlatacak. Havayolu şirketi, her bir rotada haftada üç uçuş gerçekleştirecek.

SİDNEY, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin Doğu Havayolları, Temmuz ayının ortalarından itibaren Avustralya'nın Sidney kentinden Çin'in doğusu ve iç kesimindeki daha fazla kente iki direkt uçuş rotası başlatacak.

Çin Doğu Havayolları Okyanusya tarafından Pazartesi günü yapılan basın açıklamasına göre, Çin'in iç kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'a yapılacak uçuş 17 Temmuz'da, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'e yapılacak uçuş ise 19 Temmuz'da yeniden başlayacak.

Havayolu şirketi, her bir rotada haftada üç uçuş gerçekleştirecek. Sidney'den Nanjing'e uçuşlar Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri yapılırken Wuhan'a uçuşlar ise Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi günleri gerçekleştirilecek.

Airbus 330-200 uçağıyla gerçekleştirilecek uçuşlar, Çin- Avustralya pazarına haftalık ekstra 1.386 koltuğun eklenmesi anlamına geliyor.

Çin Doğu Havayolları, Çin ile Avustralya arasındaki uçuşlara önemli ölçüde kapasite katkısı sunuyor. Basın açıklamasında ek uçuşların konulmasıyla yolculara hareket saatleri açısından daha fazla esneklik sağlanacağı, Çin ve ötesiyle bağlantının artırılacağı ifade edildi.

Havayolu şirketi daha önce planlandığı üzere Sidney ya da Melbourne ve Shanghai arasındaki günlük sabah uçuşlarını devam ettiriyor. Ayrıca Temmuz ayında 26 ekstra akşam uçuşu da tekrar plana eklenecek.