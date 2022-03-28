Çin Dışişleri Bakanı, Afganistan'a Komşu Ülkelerin Dışişleri Bakanlarının Üçüncü Toplantısına Başkanlık Edecek

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) — Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin'in Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, toplantıya Pakistan, İran, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın dışişleri bakanları ya da temsilcileri katılacak. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün verdiği bilgiye göre, Wang daha sonra dışişleri bakanlarının " Afganistan'ın komşuları + Afganistan" diyaloğuna başkanlık edecek. Toplantıya, Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki de çağrılacak ve Endonezya ile Katar'ın dışişleri bakanları da misafir olarak davet edilecek.

Sözcü, üçüncü dışişleri bakanları toplantısına ev sahipliği yaparak, Çin'in Afganistan konusuna dair ülkenin komşuları arasında mutabakatı ilerletmeyi, Afganistan'daki durumun istikrarını ortak şekilde destekleyebilmek için "komşuların planını" ele almayı, Afgan halkını desteklemeyi ve Afganistan'ın komşularının sesini uluslararası topluma iletmeyi umduğunu söyledi. Wang, "Afganistan'ın komşuları + Afganistan' dışişleri bakanları diyaloğuna ev sahipliği yaparak Afgan halkının yaşadıkları zorluklar ile isteklerini daha iyi anlamayı, Afganistan'a komşu ülkelerin konuyla ilgili kaygılarını iletmeyi, Afganistan'ı açık ve kapsayıcı bir siyasi mimari inşa etmesi için cesaretlendirmeyi, ılımlı ve sağ duyulu iç ve dış politikaları sürdürmeyi ve terör ile etkili şekilde mücadele etmeyi umuyoruz" dedi.

Sözcü, "Aynı zamanda uluslararası toplumun Afganistan'a daha fazla yardım göndermesini umarken, Amerika Birleşik Devletleri'ne de Afganistan'ın ekonomik yeniden inşasında ana sorumluluğu alma çağrısında bulunuyoruz" diye ekledi.

Xinhua / Genel