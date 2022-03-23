Çin'den Japonya'ya Taiwan Sorununa Yönelik Provokasyonları Sonlandırma Çağrısı

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) — Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu açıklamaları, günlük basın toplantısında, kısa süre önce eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Taiwan bölgesi lideri Tsai Ing-wen arasında gerçekleştirilen çevrimiçi toplantının sorulması üzerine yaptı. Taiwan'ın Çin sınırlarının vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Wang, Çin'in Taiwan ve Çin'le diplomatik ilişkisi olan ülkeler arasında resmi iletişim olmasına ve bölgenin resmi nitelikte herhangi bir anlaşma ya da kuruma ulaşmasına şiddetle karşı çıktığını ifade ederek, "Bu pozisyon istikrarlı ve nettir" dedi. Sözcü, "Japonya'daki bazı siyasi güçler, 'Taiwan'ın bağımsızlığını' isteyen güçlerle açık şekilde işbirliği yapıyor ve Taiwan sorununa işaret ediyorlar. Çin tarafı bu duruma yönelik kesin muhalefeti ile güçlü memnuniyetsizliğini ifade etti ve ciddi itirazını Japon tarafına iletti" diye konuştu.

Taiwan sorunu ile Ukrayna konusunun tabiatları itibarıyla farklı olduğunu ve kıyaslanamayacaklarını söyleyen Wang, Taiwan'ın Çin'in içişleri kapsamına girdiğini ve bu konunun Japonya'yla bir ilgisinin bulunmadığını belirtti. Wang, Japonya'nın Taiwan'ı yarım yüzyıl boyunca sömürge haline getirdiğini ve sayısız suç işlediğini kaydetti. Sözcü, Çin'in Japon tarafına ve belirli siyasetçilere şiddetle tarih üzerine derinlemesine düşünme, şimdiye kadar yapılan taahhütlere ve Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgede ortaya konan prensiplere samimiyetle uyma, Taiwan sorununa dair sağgörülü davranma ve provokasyonları sonlandırma çağrısında bulunduğunu söyledi.

Taiwan Demokratik İlerleme Partisi'nin Ukrayna krizinin başlangıcından bu yana yaşananlardan fırsat çıkararak konuyu manipüle ettiği, kamuoyunu yanlış yönlendirdiği ve 'Taiwan'ın bağımsızlığını' isteyen güçleri cesaretlendirdiği yorumunda bulunan Wang, sözlerini şöyle tamamladı: "Taiwan Demokratik İlerleme Partisi yönetimi hangi oyunu oynarsa oynasın, Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğu gerçeğini değiştiremez, tüm toplumu kapsayan Taiwan'ın anavatana dönmesi eğilimini durduramaz ve 'Taiwan'ın bağımsızlığını' isteyen güçlerin en nihayetinde yaşayacağı çöküşü engelleyemez."

Xinhua / Genel