Çin'deki Uçak Kazasında Hayatını Kaybeden 132 Kişinin Kimliği Teşhis Edildi

NANNİNG, 28 Mart (Xinhua) — Liu, kazadan sonra 20 eyalet düzeyindeki bölgenin kamu güvenlik yetkililerinin, uçakta bulunanlar ile akrabalarından DNA örnekleri toplayarak kurbanların kimliklerini tespit etmek üzere organize olduklarını bildirdi. Toplam 20 DNA uzmanının, alınan örnekler üzerinde DNA testi ve analiz yaptığını belirten Liu, son kurbanın kimliğinin ise Pazartesi sabahı doğrulandığını ifade etti. Yunnan eyaletindeki Kunming'den Guangdong eyaletindeki Guangzhou'ya gitmek üzere havalanan Boeing 737 tipi uçak, 21 Mart'ta Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Tengxian ilçesinde düşmüştü.

Xinhua / Genel