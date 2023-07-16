Çin'deki Sigong köyünde lavanta tarlası turistlerin ilgisini çekiyor
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Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Sigong köyünde bulunan lavanta tarlası, turistlerin ilgisini çekiyor. Köydeki lavanta ekim alanları, yerel turizm ve lavanta işleme endüstrisinin desteklenmesine yardımcı oluyor. 2022'de köyün kişi başına düşen geliri 22.000 yuana yükseldi.
HUOCHENG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Huocheng ilçesine bağlı Sigong köyündeki bir lavanta tarlasında fotoğraf çektiren turistler, 15 Temmuz 2023.
Sigong köyünde yaklaşık 800 hektarlık alanda lavanta ekildi. Köydeki ekim alanları, yerel turizmin ve lavanta işleme endüstrisinin desteklenmesine yardımcı olurken, 2022'de köyün kişi başına düşen geliri 22.000 yuana (yaklaşık 3.080 ABD doları) yükseldi. (Fotoğraf: Zhao Ge/Xinhua)