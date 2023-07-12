Çin'deki Sarı Nehir Taş Orman Manzara Alanı'ndan muhteşem görüntüler
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Çin'in Gansu eyaletine bağlı Jingtai ilçesinde bulunan Sarı Nehir Taş Orman Manzara Alanı'ndan havadan çekilen fotoğraflar, taş dikitler, taş sütunlar, çöl ve vahalarıyla ünlü manzarayı gösteriyor.
JİNGTAİ, 12 Temmuz (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Baiyin kentine bağlı Jingtai ilçesinde bulunan Sarı Nehir Taş Orman Manzara Alanı'ndan bir kesit görülüyor, 11 Temmuz 2023.
Sarı Nehir Taş Orman Manzara Alanı, Sarı Nehir manzarası, taş dikitler, taş sütunlar, çöl ve vahaları ile ünlü. (Fotoğraf: Chen Bin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Turizm