Üye Girişi
Haberler

Çin'deki Sarı Nehir Taş Orman Manzara Alanı'ndan muhteşem görüntüler

Turizm Haberleri

Çin'in Gansu eyaletine bağlı Jingtai ilçesinde bulunan Sarı Nehir Taş Orman Manzara Alanı'ndan havadan çekilen fotoğraflar, taş dikitler, taş sütunlar, çöl ve vahalarıyla ünlü manzarayı gösteriyor.

JİNGTAİ, 12 Temmuz (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Baiyin kentine bağlı Jingtai ilçesinde bulunan Sarı Nehir Taş Orman Manzara Alanı'ndan bir kesit görülüyor, 11 Temmuz 2023.

Sarı Nehir Taş Orman Manzara Alanı, Sarı Nehir manzarası, taş dikitler, taş sütunlar, çöl ve vahaları ile ünlü. (Fotoğraf: Chen Bin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Turizm

Çin Halk Cumhuriyeti Gansu Turizm Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title