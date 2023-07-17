Çin'deki Qilin Kanyonu'nun FPV drone ile çekilmiş görüntüleri

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Qilin Kanyonu, zengin kaya türleri ve çeşitli jeolojik özellikleri ile doğa harikası olarak kabul ediliyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri tarafından FPV drone ile çekilen görüntüler, kanyonun güzelliğini gözler önüne seriyor.