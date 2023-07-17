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Çin'deki Qilin Kanyonu'nun FPV drone ile çekilmiş görüntüleri

Turizm Haberleri

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Qilin Kanyonu, zengin kaya türleri ve çeşitli jeolojik özellikleri ile doğa harikası olarak kabul ediliyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri tarafından FPV drone ile çekilen görüntüler, kanyonun güzelliğini gözler önüne seriyor.

Qilin Kanyonu, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde, Himalayalar'ın kuzey yamacında yer alıyor.

Çok çeşitli jeolojik özellikleri olan kanyon, zengin kaya türleri ile bir doğa harikası olarak kabul ediliyor.

Gelin, bu doğa harikasının FPV drone ile çekilmiş görüntülerini seyre dalalım...

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lhasa'dan bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Turizm

Çin Halk Cumhuriyeti Tibet Turizm Haberler

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