Çin'deki Panxi Nehri'nde Çevre İyileştirme Çalışmaları
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Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinin Yubei ilçesinde yer alan Panxi Nehri'ndeki çevre iyileştirme çalışmaları son yıllarda sürekli teşvik gördü. Bu sayede nehrin su kalitesinde önemli ölçüde iyileşme görülürken, nehrin çevresi turistik bir cazibe merkezi haline geldi.
CHONGQİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinin Yubei ilçesinde yer alan Panxi Nehri'ndeki çevre iyileştirme çalışmaları son yıllarda sürekli teşvik gördü. Bu sayede nehrin su kalitesinde önemli ölçüde iyileşme görülürken, nehrin çevresi turistik bir cazibe merkezi haline geldi.
Kaynak: Xinhua / Turizm