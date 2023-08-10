Üye Girişi
Haberler

Çin'deki Mingsha Dağı ve Hilal Pınarı'nda Turistlerin Katıldığı Canlı Konser

Turizm Haberleri

Çin'in Gansu eyaletinde bulunan Mingsha Dağı ve Hilal Pınarı manzara noktasında turistler, cep telefonlarındaki fenerleri açarak canlı bir konsere katıldı. Bu nokta, yaz tatilinde en yoğun turizm dönemine girdi.

DUNHUANG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang kentinde yer alan Mingsha Dağı ve Hilal Pınarı manzara noktasında, cep telefonlarındaki fenerleri açarak canlı bir konsere katılan turistler görülüyor, 8 Ağustos 2023.

Mingsha Dağı ve Hilal Pınarı manzara noktası, yaz tatilindeki en yoğun turizm dönemine girdi. (Fotoğraf: Zhang Keren/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Turizm

Çin Halk Cumhuriyeti Toros Dağları Gansu Turizm Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title