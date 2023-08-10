Çin'deki Mingsha Dağı ve Hilal Pınarı'nda Turistlerin Katıldığı Canlı Konser

Çin'in Gansu eyaletinde bulunan Mingsha Dağı ve Hilal Pınarı manzara noktasında turistler, cep telefonlarındaki fenerleri açarak canlı bir konsere katıldı. Bu nokta, yaz tatilinde en yoğun turizm dönemine girdi.