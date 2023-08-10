Çin'deki Mingsha Dağı ve Hilal Pınarı'nda Turistlerin Katıldığı Canlı Konser
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Çin'in Gansu eyaletinde bulunan Mingsha Dağı ve Hilal Pınarı manzara noktasında turistler, cep telefonlarındaki fenerleri açarak canlı bir konsere katıldı. Bu nokta, yaz tatilinde en yoğun turizm dönemine girdi.
DUNHUANG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang kentinde yer alan Mingsha Dağı ve Hilal Pınarı manzara noktasında, cep telefonlarındaki fenerleri açarak canlı bir konsere katılan turistler görülüyor, 8 Ağustos 2023.
Mingsha Dağı ve Hilal Pınarı manzara noktası, yaz tatilindeki en yoğun turizm dönemine girdi. (Fotoğraf: Zhang Keren/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Turizm