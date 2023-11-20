Çin'deki Hani Etnik Grubunun Kültür Turizmi Festivali
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Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yer alan Honghe Hani ve Yi Özerk İli'nin Luchun ilçesinde düzenlenen kültür turizmi festivalinde Hani etnik grubunun yerel sakinleri, bir geçit törenine katılıyor. Pazar günü Luchun'da düzenlenen festivalde Hani etnik grubunun köklü bir geleneği olan uzun bir sokak ziyafeti gerçekleştirildi.
LUCHUN, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yer alan Honghe Hani ve Yi Özerk İli'nin Luchun ilçesinde düzenlenen kültür turizmi festivalinde Hani etnik grubunun yerel sakinleri, bir geçit törenine katılıyor, 19 Kasım 2023. Pazar günü Luchun'da düzenlenen kültür turizmi festivalinde Çin'deki Hani etnik grubunun köklü bir geleneği olan uzun bir sokak ziyafeti gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Chen Xinbo/Xinhua)