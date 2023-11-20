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Çin'deki Hani Etnik Grubunun Kültür Turizmi Festivali

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yer alan Honghe Hani ve Yi Özerk İli'nin Luchun ilçesinde düzenlenen kültür turizmi festivalinde Hani etnik grubunun yerel sakinleri, bir geçit törenine katılıyor. Pazar günü Luchun'da düzenlenen festivalde Hani etnik grubunun köklü bir geleneği olan uzun bir sokak ziyafeti gerçekleştirildi.