Çin'deki Dazu Kaya Oymaları turistik gezi sayısında rekor artış yaşadı

Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan Dazu Kaya Oymaları manzara alanı, bir önceki yıla göre yüzde 358,7 artışla yaklaşık bir milyon turistik geziye ev sahipliği yaptı.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan Dazu Kaya Oymaları manzara alanını ziyaret eden insanlar görülüyor, 1 Kasım 2023. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

CHONGQİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Dazu Kaya Oymaları doğal noktası, bu yılın Ocak ayından Ekim ayına kadar, bir önceki yıla göre yüzde 358,7 artışla yaklaşık bir milyon turistik geziye sahne oldu.

Dazu Kaya Oymaları 1999 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan Dazu Kaya Oymaları manzara alanını ziyaret eden insanlar görülüyor, 1 Kasım 2023. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan Dazu Kaya Oymaları manzara alanındaki heykeller, 1 Kasım 2023. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan Dazu Kaya Oymaları manzara alanında öğrenciler fotoğraf çektiriyor, 1 Kasım 2023. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan Dazu Kaya Oymaları manzara alanını ziyaret eden insanlar, 1 Kasım 2023. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan Dazu Kaya Oymaları manzara alanını ziyaret eden insanlar, 1 Kasım 2023. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan Dazu Kaya Oymaları manzara alanını ziyaret eden insanlar, 1 Kasım 2023. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)