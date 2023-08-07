Çin'deki Danxia Ulusal Jeoloji Parkı Ziyaretçi Rekoru Kırıyor
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Çin'in Gansu eyaletinde bulunan Danxia Ulusal Jeoloji Parkı, Ağustos ayında günde ortalama 35.000'i aşkın kişi tarafından ziyaret edildi. Parkın kırmızı renkteki kum taşları ve sarp kayalıklardan oluşan benzersiz jeomorfolojik yapısı büyüleyici bir görüntü sunuyor.
ZHANGYE, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde bulunan Danxia Ulusal Jeoloji Parkı'nı Ağustos ayının başından beri günde ortalama 35.000'i aşkın kişi ziyaret etti. Park, kırmızı renkteki kum taşlarından ve sarp kayalıklardan oluşan benzersiz jeomorfolojik yapısıyla görenleri büyülüyor.
Kaynak: Xinhua / Turizm