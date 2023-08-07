Çin'deki Danxia Ulusal Jeoloji Parkı Ziyaretçi Rekoru Kırıyor

Çin'in Gansu eyaletinde bulunan Danxia Ulusal Jeoloji Parkı, Ağustos ayında günde ortalama 35.000'i aşkın kişi tarafından ziyaret edildi. Parkın kırmızı renkteki kum taşları ve sarp kayalıklardan oluşan benzersiz jeomorfolojik yapısı büyüleyici bir görüntü sunuyor.