Çin'deki bir kayak merkezi yaz aylarında bisiklet yarışı düzenliyor

Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Altay kentindeki bir kayak merkezi, yaz aylarında bisiklet yarışı düzenleyerek potansiyelini gözler önüne serdi. Yarışa 30'dan fazla kişi katıldı. Kayak merkezi, mekanı en iyi şekilde değerlendirmek için yaz aylarında birçok etkinlik düzenledi. Bisiklet yarışının yanı sıra kayak merkezinde yürüyüş ve dağ bisikleti yarışı gibi etkinlikler de yer aldı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor. (XHTV)