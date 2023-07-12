Çin'de Yolcularla Dans Eden Tren Personeli
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Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Zunyi şehrinden Chongqing Belediyesi'ne giden 5630 numaralı trende yolcularla dans eden personel, 11 Temmuz 2023. Yerel demiryolu yetkilileri, tren güzergahı boyunca yaşayan köylülerin yolculara mal satmasına olanak tanıyor ve ayrıca trenlerde pazarlar ve gösteriler düzenleyerek yolculara eşsiz bir seyahat deneyimi sunuyor.
CHONGQİNG, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Zunyi şehrinden Chongqing Belediyesi'ne giden 5630 numaralı trende yolcularla dans eden personel, 11 Temmuz 2023.
5630 ve 5629 numaralı "yavaş trenler" Guizhou eyaletinin Zunyi kenti ile Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi arasında çalışıyor.
Yerel demiryolu yetkilileri, tren güzergahı boyunca yaşayan köylülerin yolculara mal satmasına olanak tanıyor ve ayrıca trenlerde pazarlar ve gösteriler düzenleyerek yolculara eşsiz bir seyahat deneyimi sunuyor. (Fotoğraf: Huang Wei/Xinhua)