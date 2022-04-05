Çin'de Yılın İlk Çeyreğinde Kredi Talebi Arttı - Haberler

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Çin'de Yılın İlk Çeyreğinde Kredi Talebi Arttı

Xinhua - Genel
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Çin'de Yılın İlk Çeyreğinde Kredi Talebi Arttı

BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) — Çin Merkez Bankası'nın bankacılık inceleme raporuna göre, söz konusu dönemde imalat, altyapı, toptan satış ve perakendenin yanı sıra gayrimenkul dahil olmak üzere çok sayıda sektörde kredi talebi geçen yılın dördüncü çeyreğine kıyasla artış kaydetti. Raporun ayrıntılarına bakıldığında, altyapı sektöründe kredi talebini ölçen endeks geçen yılın dördüncü çeyreğine kıyasla 6,5 yüzde […]

BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) — Çin Merkez Bankası'nın bankacılık inceleme raporuna göre, söz konusu dönemde imalat, altyapı, toptan satış ve perakendenin yanı sıra gayrimenkul dahil olmak üzere çok sayıda sektörde kredi talebi geçen yılın dördüncü çeyreğine kıyasla artış kaydetti. Raporun ayrıntılarına bakıldığında, altyapı sektöründe kredi talebini ölçen endeks geçen yılın dördüncü çeyreğine kıyasla 6,5 yüzde puan artarak yüzde 67,3'e ulaştı. İmalat endeksi 3,3 yüzde puan, gayrimenkul endeksi ise 2,8 yüzde puan yükseldi. Rapor ayrıca, büyük şirketlerin kredi talebini ölçen endeksin 2021'in 4. çeyreğine kıyasla 3,2 yüzde puan, mikro ve küçük işletmeler için ise 3,6 yüzde puan arttığını gösterdi.

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Xinhua / Genel

Çin Merkez Bankası, Gayrimenkul, Nisan, Kredi, Genel, Haberler

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