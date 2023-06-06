Çin'de Yeni Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı Açıldı

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Batı Gölü'yle ünlü Hangzhou şehri ile, yine doğuda yer alan Anhui eyaletindeki Huangshan Dağı ve Hongcun köyü doğal alanıyla meşhur Huangshan şehrini birbirine bağlayan yüksek hızlı demiryolu hattı, resmi olarak 2018 yılında devreye girdi. Hangzhou-Huangshan yüksek hızlı demiryolu hattının faaliyete geçmesi, hat üzerinde yer alan şehirlerde turizm endüstrisini teşvik ediyor.

Hangzhou'ya giden bir yüksek hızlı tren, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Huangshan şehrindeki Huangshan Kuzey Tren İstasyonu'ndan yola çıkıyor, 4 Haziran 2023. (Fotoğraf: Fan Chengzhu/Xinhua)

HUANGSHAN, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Batı Gölü'yle ünlü Hangzhou şehri ile, yine doğuda yer alan Anhui eyaletindeki Huangshan Dağı ve Hongcun köyü doğal alanıyla meşhur Huangshan şehrini birbirine bağlayan yüksek hızlı demiryolu hattı, resmi olarak 2018 yılında devreye girdi. Hangzhou-Huangshan yüksek hızlı demiryolu hattının faaliyete geçmesi, hat üzerinde yer alan şehirlerde turizm endüstrisini teşvik ediyor.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Huangshan'da bulunan Hongcun köyü doğal alanını ziyaret eden turistler, 31 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhang Duan/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Hangzhou şehrindeki Batı Gölü manzarasından bir görünüm, 4 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhang Duan/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Hangzhou şehrindeki Batı Gölü manzarasını ziyaret eden bir turist, 5 Haziran 2023. (Fotoğraf: Bir turist,/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Huangshan'da bulunan Hongcun köyü doğal alanından bir görünüm, 31 Mayıs 2023. (Fotoğraf:Zhang Duan/Xinhua)

31 Mayıs 2023'te çekilen üstteki fotoğraf Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Huangshan'daki Hongcun köyü doğal alanını, 4 Haziran 2023'te çekilen alttaki fotoğraf ise Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Hangzhou'daki Batı Gölü manzarasını gösteriyor, (Üst fotoğraf: Zhang Duan, Alt fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

31 Mayıs 2023'te çekilen üstteki fotoğraf Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Huangshan'daki Hongcun köyü doğal alanını, 4 Haziran 2023'te çekilen alttaki fotoğraf ise Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Hangzhou'daki Batı Gölü manzarasını gösteriyor, (Üst fotoğraf: Zhang Duan, Alt fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

31 Mayıs 2023'te çekilen üstteki fotoğraf Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Huangshan'daki Hongcun köyü doğal alanını, 4 Haziran 2023'te çekilen alttaki fotoğraf ise Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Hangzhou'daki Batı Gölü manzarasını gösteriyor, (Üst fotoğraf: Zhang Duan, Alt fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

Hangzhou'ya giden bir yüksek hızlı tren, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Huangshan şehrindeki Huangshan Kuzey Tren İstasyonu'ndan yola çıkıyor, 4 Haziran 2023. (Fotoğraf: Fan Chengzhu/Xinhua)