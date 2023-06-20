Çin'de Yeni Turist Treni Deneme Faaliyetine Başladı

Çin'in Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de Pazar günü yeni bir yüksek kaliteli turist treninin deneme faaliyetine başlandı. Tren hizmeti turistler için bir kültür ve eğlence ortamı yaratmayı da hedefliyor. Şu anda deneme faaliyetinde olan 'Lindu' treninin resmi işletme hattı daha sonra açıklanacak.

Çin'in Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de Pazar günü yeni bir yüksek kaliteli turist treninin deneme faaliyetine başlandı.

"Lindu" adındaki trende yumuşak yataklar, bir bar, hem Çin hem de Batı yemekleri sunan bir restoran, bir çay salonu ve bir revir gibi çeşitli tesislere sahip 15 vagon bulunuyor. Tren ayrıca yolcuların yol boyunca manzaranın keyfini çıkarmasına olanak tanıyan geniş gözetleme pencerelerine sahip.

Tren hizmeti turistler için bir kültür ve eğlence ortamı yaratmayı da hedefliyor. Trende canlı müzik performansı yapacak bir grup davet edildi. Ayrıca geleneksel Çin tıbbı doktorları da sağlık tavsiyesi vermek üzere hazır bulunuyor. Tren böylece turistlere turizm, eğlence, konaklama, yeme-içme ve sağlık hizmetlerini içeren kapsamlı bir hizmet sunuyor.

Şu anda deneme faaliyetinde olan "Lindu" treninin resmi işletme hattı daha sonra açıklanacak. Trenin Heilongjiang eyaletinin doğal ve kültürel cazibe merkezlerini keşfetmek isteyen daha fazla sayıda turisti çekmesi bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor.(XHTV)