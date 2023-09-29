Çin'de Yeni Enerjili Araç Üretimi Artıyor

Çin'in otomotiv sektöründe yeni enerjili araçların yükselişi devam ediyor. Changchun kentindeki şirketler, yeni enerjili araç üretimine yönelik olarak varlıklarını genişletiyor. Çin, yeni enerjili araç sektöründe önde gelen ülkelerden biri olarak konumunu koruyor.

1. Araç imalatından çeşitli görüntüler

Yeni enerjili araçların yükselişi, Çin'in otomotiv sektörünü dönüştürmeye devam ediyor.

Çin'in otomotiv sektörünün beşiği olarak görülen Changchun kentinde bazı yabancı sermayeli şirketler, özellikle yeni enerjili araçlarla ilgili üretime yönelik olarak Çin'deki varlıklarını genişletiyor.

Vitesco Otomotiv Changchun, Almanya'nın Çin'deki Vitesco Technologies şirketi için önemli bir üretim merkezi.

Bu yıl Ağustos ayında şirketin Changchun'daki yepyeni araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezinin resmen açılmasıyla şirketin elektrifikasyona doğru dönüşümünde bir adım daha atıldı.

"Bu yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde Çin pazarının toparlanmasıyla satışlarımız, geçen yılın aynı dönemine göre büyük oranda artacak. Çin, yeni enerjili araç sektöründe en önde yer alıyor. O yüzden üretim kapasitemizi genişletmek için Çin pazarına, özellikle de Changchun pazarına daha fazla yatırımda bulunuyoruz."

Güney Kore'nin Kumho Lastik şirketine bağlı Kumho Lastik (Changchun), stratejik olarak yeni enerjili araç sektörünü hedefliyor ve son zamanlarda bu alanla ilgili bir dizi ürün çıkardı.

"Çinli otomobil üreticilerinin ürettiği yeni enerjili araçlara uygun oto lastiği geliştirmeye çalışıyoruz. Bu yıl yaklaşık 3,8 milyon lastik üretmeyi bekliyoruz. Aktif şekilde Çin'in yerel yeni enerjili araçlarına uygun oto lastikleri geliştiriyor ve düşük yuvarlanma direnci ve minimal gürültüye odaklanıyoruz. Araştırma ekibimiz tümüyle, yeni enerjili araçlara yönelik ürünler geliştirmek için çalışıyor. FAW Hongqi, BYD ve Chery gibi yerli üreticilerle ortaklıklar kurduk ve ortak girişim markalarının yeni enerjili araçları için tekerlek sağlamak üzere görüşmelerimiz devam ediyor."

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre bu yıl Ocak-Haziran döneminde Çin'in yeni enerjili araçlarının satışı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44'ün üzerinde artışla 3,747 milyona ulaştı.

Çin, 2022 yılı itibarıyla art arda 8 yıl dünyanın en büyük yeni enerjili araç üreticisi ve satıcısı pozisyonunu korudu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changchun'dan bildiriyor.(XHTV)