Çin'de Yeni Enerjili Araç Satışları Yüzde 82 Arttı

Çin Binek Otomobil Birliği'nin son verilerine göre, Mayıs ayında Çin'de yeni enerjili araç perakende satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artış gösterdi. Toplamda 483.000 yeni enerjili araç satıldı.

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin Binek Otomobil Birliği'nin (CPCA) son verilerine göre Mayıs ayında Çin'de yeni enerjili araç perakende satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artış sergiledi.

Çin Binek Otomobil Birliği'ne göre Çin'de 1-28 Mayıs tarihleri arasında toplam 483.000 yeni enerjili araç satıldı.

Bu yıl 28 Mayıs itibarıyla Çin'de yeni enerjili araçların perakende satışları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43 artışla toplamda 2,33 milyon adede ulaştı.

Öte yandan binek araçların perakende satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 7,29 milyon adet oldu.

Çin Binek Otomobil Birliği, söz konusu artışın temel olarak 1 Mayıs tatili sırasındaki satış promosyonları ve merkezi ve yerel hükümetlerin uygulamaya koyduğu tüketim sübvansiyonu politikalarından kaynaklandığını söyledi.