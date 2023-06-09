Çin'de Yeni Enerjili Araç Satışları Yüzde 60 Arttı
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Çin'de Mayıs ayında yeni enerjili araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60,2 artışla 717.000 adede yükseldi. 2023'ün ilk beş ayında ise yeni enerjili araç satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46,8 artarak toplamda 2,94 milyon adede çıktı.
BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Mayıs ayında yeni enerjili araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60,2 artışla 717.000 adede yükseldi.
Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin Cuma günü açıkladığı verilere göre, 2023'ün ilk beş ayında yeni enerjili araç satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46,8 artarak toplamda 2,94 milyon adede çıktı.
Veriler, ülkedeki yeni enerjili araç üretiminin, Mayıs'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artarak 713.000 adede ulaştığını gösterdi.