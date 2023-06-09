Çin'de Yeni Enerjili Araç Satışları Yüzde 60 Arttı

Çin'de Mayıs ayında yeni enerjili araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60,2 artışla 717.000 adede yükseldi. 2023'ün ilk beş ayında ise yeni enerjili araç satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46,8 artarak toplamda 2,94 milyon adede çıktı.