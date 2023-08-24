Çin'de Yapılan En Büyük Tofu Festivalde Sergilendi
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Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Qingtongxia kentinde düzenlenen Tofu Kültür Turizmi Festivali'nde yapılan 8 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde ve 17 santimetre kalınlığındaki tofu parçası, Çin'de bugüne dek yapılmış en büyük tofu olma özelliğini taşıyor.
YİNCHUAN, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Qingtongxia kentinde düzenlenen Tofu Kültür Turizmi Festivali sırasında tofu yapan insanlar, 23 Ağustos 2023.
8 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde ve 17 santimetre kalınlığındaki tofu parçası, Çin'de bugüne dek yapılmış en büyük tofu olma özelliğini taşıyor. (Fotoğraf: Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Turizm