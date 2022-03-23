Çin'de Yağmur Kurtarma Çalışmalarını Etkilerken Uzmanlar Uçağın Düştüğü Bölgeyi Araştırıyor

NANNİNG, 23 Mart (Xinhua) — Uzmanlardan biri, "Bugün enkazın dağılımını hesaplamak için yerinde inceleme yapacağız, muhtemelen inceleme alanını uçağın uçuş güzergahına göre genişleteceğiz" dedi. Uzman, "Alanın yakında kazılması gerekebileceğinden, soruşturmanın mümkün olduğunca çoğunu bugün tamamlamaya çalışacağız" dedi. Sürekli yağıştan etkilenen alan kaygan ve çamurlu olduğu için arama kurtarma çalışmaları bir ölçüde aksadı. Kaza yerine giden bir yol yapıldı ve yağmurun etkisini azaltmak için yol boyunca dokuma bambu döşendi.

Xinhua / Genel