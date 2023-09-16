Çin'de Ulusal Gün Tatili İçin Yolcu Sayısı Artıyor

Çin Sivil Havacılık İdaresi, yaklaşan Ulusal Gün ve Güz Ortası Festivali tatilleri boyunca iç hat yolcu seyahatlerinde artış beklediğini açıkladı. Tatil boyunca her gün 1,96 milyon iç hat yolcusu seyahati gerçekleştirilecek.

Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinde yer alan Xiangxi Tujia ve Miao Özerk İli'nin Laotianping Köyü'nde bulunan Xiangxi Biancheng Havalimanı'nda bir uçaktan inen yolcular, 18 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Chen Sihan/Xinhua)

BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Sivil Havacılık İdaresi, Çin'in yaklaşan sekiz günlük Ulusal Gün ve Güz Ortası Festivali tatilleri boyunca her gün 1,96 milyon iç hat yolcu seyahati gerçekleştirmeye hazırlandığını belirtti. Ayrıca bu rakamın aynı tatiller için 2019'da kaydedilen rakama göre yüzde 17 artış göstermesinin beklendiği ifade edildi.

İdare yetkilisi Jin Junhao düzenlediği basın toplantısında, 29 Eylül'de başlayacak tatil boyunca her gün 14.000 iç hat uçuşu yapılacağını ve bu rakamın 2019'a göre yüzde 18 artış anlamına geldiğini söyledi.

Ön satış verilerine atıfta bulunan Jin, sekiz gün boyunca 21 milyondan fazla kişinin yurtiçinde veya yurtdışında uçakla seyahat edeceğinin tahmin edildiğini, bunun da tatil seyahatlerine yönelik güçlü talebin göstergesi olduğunu belirtti.

İdareden yapılan açıklamada, uluslararası yolcu uçuşlarının yeniden başlatılması için çalışıldığı ifade edildi. Ayrıca şu anda haftalık uluslararası yolcu uçuşlarının sayısının 2019 seviyesinin yüzde 52'si civarında olduğu belirtildi.

İdare ayrıca aralarında İngiltere, İtalya ve Maldivler'in de bulunduğu 14 ülkeye yapılan uçuşların sayısının Kovid-19 öncesi rakamları aştığını bildirdi.