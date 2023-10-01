Çin'de Ulusal Gün Haftası tatilinde rekor seyahat bekleniyor

Çin'de Ulusal Gün Haftası tatili ve Güz Ortası Festivali'nin denk geldiği uzun tatil haftasında, rekor sayıda seyahat yapılması öngörülüyor. Turist sayısının geçen yıla göre yüzde 86 artması bekleniyor. Tatil süresince iç turizm gelirinin yüzde 138 artması bekleniyor.

Çin'de, Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yıl dönümü olan Ulusal Gün ile Ay takvimine göre kutlanan geleneksel Güz Ortası Festivali'nin denk geldiği uzun tatil haftasında, rekor sayıda seyahat yapılacağı öngörülüyor.

Geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle Ulusal Gün Haftası tatilinde uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle zayıf performans gösteren iç turizmde, bu yıl rekor bekleniyor.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, 29 Eylül'de başlayan 10 günlük tatil haftasında 896 milyon Turist, ülke içinde seyahat edecek. Bu, turist sayısının geçen yıla göre yüzde 86 artacağı anlamına geliyor.

Çin Demiryolları, 27 Eylül-8 Ekim tarihlerinde, 190 milyon kişinin trenle seyahat etmesini beklediklerini bildirdi.

Trenle seyahat edenlerin sayısı, 29 Eylül'de, 20 milyon 98 bine ulaşırken, bu, "günlük yolcu sayısında rekor" olarak kayıtlara geçti.

Ülkede, 30 Eylül'de, 17 milyon 70 bin kişi trenle seyahat ederken, bu sayının bugün 17 milyon 200 bine ulaşması bekleniyor.

Pekin'deki Merkez Tren İstasyonu'nda, bugün yolcu trafiğindeki yoğunluğun sürdüğü gözlendi.

Çin Sivil Havacılık İdaresi de tatil döneminde toplam 137 bin uçak seferi gerçekleştirileceğini, 21 milyon yolcunun uçakla seyahat etmesini beklediklerini kaydetti.

İç turizm gelirinde yüzde 138 artış bekleniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tatil süresince iç turizm gelirinin geçen yıla kıyasla yüzde 138 artışla 782,5 milyar yuana (yaklaşık 109 milyar dolar) çıkacağını öngörüyor.

Beklenti gerçekleşirse 2018'den bu yana Ulusal Gün Haftası tatilinde en yüksek gelire ulaşılmış olacak.

Ülkenin popüler otel rezervasyon platformu Fliggy'nin verilerine göre, tatil döneminde yapılan yurt içi ve dışı otel rezervasyonlarının sayısı, geçen yılın Ulusal Gün ve Güz Ortası Festivali tatil dönemlerine göre 6 kat artış gösterdi.

Restoranlar, eğlence mekanları ve turistik etkinlik rezervasyonları için kullanılan Meituan ve Dianping platformları da turistik etkinlik rezervasyonlarının, Kovid-19 öncesi döneme göre 2 kat, restoran rezervasyonlarının ise yüzde 112 arttığını açıkladı.