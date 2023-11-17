Çin'de Türk Restoranı: Romantic Turkey

Çin'in Hainan eyaletinde bulunan Romantic Turkey adlı Türk restoranı, müşterilerine Türk lezzetlerini ve atmosferini sunuyor. Restoranın sahibi Mehmet Arif Fırat, Türk kültürünü tanıtmak amacıyla bu işe giriştiğini belirtiyor. Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın gelişimiyle birlikte restoran işlerinin de büyük gelişme kaydettiği belirtiliyor.

HAİKOU, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da bulunan Romantic Turkey adlı Türk restoranına adım atan müşteriler kendilerini sıcacık bir Türk ambiyansında buluyor.

Müşterileri için etkileyici bir Türk deneyimi yaratan geleneksel Osmanlı tarzı dekorla bezeli restoran, müşterilerine döner kebap, pide ve tatlıların yanı sıra Türk çayı ve kahvesi gibi yaygın ve geleneksel Türk lezzetlerinden oluşan nefis çeşitler sunuyor.

Restoranın sahibi Mehmet Arif Fırat, "Müdavimlerimizin restorana adım atar atmaz kendilerini Türk atmosferinde hissetmelerini sağlamak için Türk renkleri, tasarımları ve ışıklandırmalarını kullanıyoruz. 200 yıl önce insanlar bu şekilde oturuyor ve bu şekilde yemek yiyordu" diyor.

Fırat'a göre yemeklerin çoğu malzemesinin doğrudan Türkiye'den getirilmesi, restoranın sahici bir deneyim sunmasını mümkün kılıyor.

7 yıldır eşinin memleketi olan Hainan'da yaşayan Fırat, Türkiye'de elektrik elektronik mühendisi olarak çalışırken yurtdışında bir Türk restoranı açmayı hiç düşünmediğini söylüyor.

Hakiki Türk yemeklerine duyduğu özlem ve çocuklarının Türk kültürünü yaşamalarını sağlama isteği, Fırat'ın 2020 yılından itibaren bu heyecan verici değişikliğe girişmesine neden olmuş.

Eşinin işlettiği küçük bir kafede kebap yapma makinesiyle başlayan iş, artık hem bölge sakinlerini hem de yabancıları kendine çeken işlek bir restorana dönüşmüş.

Fırat'ın başlangıçtaki amacı sadece kendi özlemini gidermek olsa da, Türk kültürünü Çin halkına tanıtmanın daha önemli bir görevi olduğunun bilincinde.

Fırat, "Hainan'daki insanlar Türk kültürü hakkında pek fazla şey bilmiyor. O yüzden bir restoran açıp bu kültürü Çinlilere tanıtmak istedim. Türkiye romantik bir ülke" diyor.

Fırat, Türk mutfak tarzının, kendisini Çin mutfağından ayıran farklı bir kültürel deneyim sunduğuna inanıyor.

Son yıllarda Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın gelişimiyle bu tropik adada restoran işleri de büyük gelişme kaydetmiş. Hainan'daki turistlerin uğrak noktalarından biri olan Sanya'da bir Romantic Turkey şubesi açan Fırat, "Sanya küçük ama güzel bir kent, tıpkı memleketim Antalya gibi" diyor.

Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın geleceği konusunda iyimser olduğunu kaydeden Fırat, kalkınma sayesinde daha fazla uluslararası turist ve işletmenin Hainan'a geleceğini ve bunun da restoran işine fayda getireceğini düşünüyor.

Fırat, "Her şey yolunda giderse Guangzhou, Shanghai ve Beijing gibi daha büyük kentlerde Türk restoranları açmayı planlıyorum" diyor.