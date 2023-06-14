Çin'de Ticari Araç Satışları Mayıs Ayında Yüzde 38,2 Arttı

Çin'de ticari araç sektöründe Mayıs ayında satışlar bir önceki yıla göre yüzde 38,2 artarak 330.000 adede ulaştı. Ticari araç üretimi ise yüzde 42,9 artarak 322.000 adede çıktı.

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin'de Mayıs ayında ticari araç sektöründe satışların bir yıl öncesine göre yüzde 38,2 artmasıyla güçlü bir büyüme kaydedildi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin yayımladığı sektör verilerine göre geçen ay bu türden toplam 330.000 araç satıldı.

Birlik, ticari araç üretiminin ise Mayıs ayında bir yıl öncesine kıyasla 42,9 artışla 322.000 adede ulaştığını bildirdi.

Yayımlanan verilere göre, yılın ilk beş ayında Çin'in ticari araç üretimi 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 14,2 artarak 1,63 milyon adet olurken, satışları ise yüzde 13,7 artışla 1,62 milyon adede ulaştı.