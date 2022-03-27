Çin'de Özel Firmalar 2021'de Daha Fazla Kredi Desteği Aldı

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) — Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Kurulu'nun verileri, geçen yılın sonu itibarıyla özel sektörün ödenmemiş kredi miktarının, geçen yılın başına kıyasla yüzde 5,5 trilyon yuan artışla 52,7 trilyon yuana (8,27 trilyon ABD doları) yükseldiğini gösterdi. Kurul, söz konusu rakamın bir önceki yıla kıyasla yüzde 11,5 büyümeyi ifade ettiğini bildirdi. Kurul ayrıca, bankacılık ve sigorta kuruluşlarını, özel şirketlere adil ve etkili biçimde kredi vermeye ve onların finansman ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitlendirilmiş ürünlerle mali hizmetlerini güçlendirmeye teşvik etmeyi sürdüreceğini bildirdi. Çin'de özel şirketler, onları besleyen politikaların oluşturduğu ortamda son 10 yılda büyük ivme yakaladı. 2012'de 10,86 milyon olan özel şirket sayısı 2021 yılında 44,58 milyona yükselirken ülke genelindeki işletmelerin yüzde 92,1'ini oluşturdu.

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