Çin'in Zhejiang eyaletindeki bir şehir olan Zhoushan'da kaydedilen görüntüler dünya gündemine bomba gibi düştü. Gökyüzünün renginin kızıla döndüğü şehirde yaşayanlar daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını ifade ederken, uzmanlar kırmızı gökyüzünün düşük seviyeli bulutlardan gelen ışığın yansımasından kaynaklandığını aktardı. Peki, Çin'de kırmızı gökyüzü nedir? Kırmızı gökyüzü neden olur?

ÇİN'DE KIRMIZI GÖKYÜZÜ NEDİR?

Söz konusu görüntüler Çin'in Twitter benzeri Sosyal Medya platformu Weibo'da 150 milyondan fazla görüntüleme alarak en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Milyonlarca kullanıcı bu durumun neden yaşanmış olabileceği hakkında sorular sorarken beklenen açıklama geldi. Ülke basınında yer alan haberlere göre, söz konusu durum bulut seviyesinin düşük olması sonucu meydana geldi.

Global Times, Zhoushan Meteoroloji Bürosu personeline dayandırdığı haberinde bu durumun ışığın yansımasına neden olduğu bilgisini kullanıcıları ile paylaştı. Aynı habere göre, Zhoushan Meteoroloji Bürosu personeli, Zhoushan'da havanın sisli ve bulutlu olduğunu ve kırmızı gökyüzünün düşük seviyeli bulutlardan gelen ışığın yansımasından kaynaklanmış olabileceğini açıkladı.

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