Çin'de İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mart'ta Düştü - Haberler

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Çin'de İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mart'ta Düştü

Xinhua - Genel
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Çin'de İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mart'ta Düştü

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) — 50'nin üzerinde kaydedilen PMI değeri genişlemeyi gösterirken, bunun altında kaydedilen değer daralmayı yansıtıyor. NBS'den kıdemli istatistikçi Zhao Qinghe'ye göre, imalat dışı sektördeki ticari faaliyetler Kovid-19'un yeniden yükselişe geçmesinden etkilendi. Hizmetler sektöründeki ticari faaliyetler alt endeksi Şubat ayına göre 3,8 puan düşürek Mart ayında 46,7 oldu. İnşaat sektörünün genel iş beklentisi […]

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) — 50'nin üzerinde kaydedilen PMI değeri genişlemeyi gösterirken, bunun altında kaydedilen değer daralmayı yansıtıyor. NBS'den kıdemli istatistikçi Zhao Qinghe'ye göre, imalat dışı sektördeki ticari faaliyetler Kovid-19'un yeniden yükselişe geçmesinden etkilendi. Hizmetler sektöründeki ticari faaliyetler alt endeksi Şubat ayına göre 3,8 puan düşürek Mart ayında 46,7 oldu. İnşaat sektörünün genel iş beklentisi güçlenirken, sektördeki ticari faaliyetler için alt endeks Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 0,5 puan artarak 58,1'e ulaştı. Perşembe günkü veriler ayrıca, Çin'in imalat sektörü için Şubat ayında 50,2 olan PMI değerinin Mart'ta 49,5'e düştüğünü gösterdi.

Xinhua / Genel

Çin Halk Cumhuriyeti, 31 Mart, İnşaat, Mart, Genel, Haberler

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