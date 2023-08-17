Çin'de İkinci El Araç Satışları Arttı

Çin'de ikinci el araç satışları, 2023'ün ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,54 artış gösterdi. Sadece Temmuz ayında ise ikinci el araç satışları yüzde 8,93 artarak toplam işlem hacmini ulaştı.

BEİJİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de ikinci el araç satışları, 2023'ün ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,54 artış gösterdi.

Çin Otomobil Bayileri Birliği'nin verilerine göre söz konusu dönemde ülkede 10,34 milyondan fazla ikinci el araç satılarak 654,69 milyar yuan (yaklaşık 90,83 milyar ABD doları) değerinde toplam işlem hacmine ulaşıldı.

Sadece Temmuz ayında, Çin'in ikinci el araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,93 artışla 1,57 milyon adede ve yaklaşık 102,96 milyar yuan toplam işlem hacmine ulaştı.

Birlik bu büyümeyi Kovid-19 salgınının önceki üç yıl boyunca seyahatleri etkilemesi nedeniyle bu yıl yaz aylarında insanların turizme olan ilgisinin artmasına bağladı.

Birlik, ilk kez otomobil sahibi olacakların ve otomobilini değiştirmek isteyenlerin talebi artırdığını ve bunun da ikinci el araç piyasasının toparlanmasına yardımcı olduğunu belirtti.