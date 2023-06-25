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Çin'de Ejderha Teknesi Festivali tatilinde turist sayısı arttı

Çin'de Ejderha Teknesi Festivali tatilinde turist sayısı arttı

Turizm Haberleri

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na göre, ülkede üç gün süren Ejderha Teknesi Festivali tatili sırasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,3 artışla toplam 106 milyon yerli turist seyahat etti. Turizm geliri ise bir önceki yıla göre yüzde 44,5 artarak 37,31 milyar yuan'a (yaklaşık 5,2 milyar ABD doları) ulaştı.

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na göre, ülkede üç gün süren Ejderha Teknesi Festivali tatili sırasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,3 artışla toplam 106 milyon yerli turist seyahat etti.

Bakanlığa göre, Perşembe'den Cumartesi'ye kadar süren tatil boyunca turizm geliri bir önceki yıla göre yüzde 44,5 artarak 37,31 milyar yuan'a (yaklaşık 5,2 milyar ABD doları) ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Turizm

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