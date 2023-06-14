Çin'de Ejderha Teknesi Festivali tatili sırasında yurt dışı seyahatlerinde patlama bekleniyor

Çin'de dışa yönelik turizmin toparlanması devam ederken, 22-24 Haziran tarihlerindeki Ejderha Teknesi Festivali tatili sırasında yurt dışı seyahatlerde patlama yaşanması bekleniyor. Yaklaşan tatil dönemi için yapılan yurt dışı rezervasyonları, önceki yıla kıyasla 12 kat artarken, popüler seyahat noktaları arasında Japonya'daki Osaka ve Tokyo ile Güney Kore'deki Seul ve tatil beldesi Jeju adası yer alıyor.

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin'de dışa yönelik turizmin toparlanması devam ederken, 22-24 Haziran tarihlerindeki Ejderha Teknesi Festivali tatili sırasında yurt dışı seyahatlerde patlama yaşanması bekleniyor.

Çevrimiçi seyahat acentesi Trip.com Grubu tarafından Salı günü yayımlanan rapora göre, yaklaşan tatil dönemi için yapılan yurt dışı rezervasyonları, önceki yıla kıyasla 12 kat artarken, popüler seyahat noktaları arasında Japonya'daki Osaka ve Tokyo ile Güney Kore'deki Seul ve tatil beldesi Jeju adası yer alıyor.

Trip.com'un raporunda, üç günlük tatil sırasında yurt dışı tek yönlü biletlerin vergiler dahil ortalama fiyatının, 1 Mayıs tatiline göre yüzde 6 azalmasıyla yurt dışı seyahat maliyetlerinin düştüğü belirtildi.

Raporda ayrıca, iç turizm talebinin de yükseldiği, yazlık tatil beldelere ve kırsal bölgelerdeki faaliyetlere ilgi gösteren turist sayısının arttığı bildirildi.

Rapora göre, Beijing, Shanghai, Hangzhou, Guangzhou, Chengdu ve Qingdao kentleri iç turizm için en popüler noktalar arasında yer alıyor.