Çin'de Düşen Yolcu Uçağının Kara Kutularından Biri Bulundu
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TENGXİAN, 24 Mart (Xinhua) — Bir havacılık yetkilisinin Çarşamba gecesi düzenlediği basın toplantısında söylediğine göre, bulunan kara kutunun kokpit ses kayıt cihazı olduğuna inanılıyor. Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin havacılık güvenliği ofisi müdürü Zhu Tao, kara kutunun dış kısmının ciddi biçimde hasar gördüğünü ancak veri depolama biriminin biraz hasar görmesine rağmen görece bütünlüğünü koruduğunu söyledi. Kara […]
TENGXİAN, 24 Mart (Xinhua) — Bir havacılık yetkilisinin Çarşamba gecesi düzenlediği basın toplantısında söylediğine göre, bulunan kara kutunun kokpit ses kayıt cihazı olduğuna inanılıyor. Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin havacılık güvenliği ofisi müdürü Zhu Tao, kara kutunun dış kısmının ciddi biçimde hasar gördüğünü ancak veri depolama biriminin biraz hasar görmesine rağmen görece bütünlüğünü koruduğunu söyledi. Kara kutu deşifre edilmek üzere Beijing'e gönderildi. 132 kişi taşıyan uçak Pazartesi günü Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Wuzhou kentinin Tengxian ilçesinde düşmüştü. Şu ana kadar kazadan kurtulan olmadı.