Çin'de düşen uçakta ölü var mı? VİDEO | İlk görüntüler geldi... Son dakika uçak kazası nerede oldu? Nerede uçak düştü?

Çin'de düşen uçakta ölü var mı sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Çin devlet televizyonu, Kunming'den Guangzhou'ya 133 yolcu taşıyan China Eastern Airlines uçağının Guangşi bölgesinde düştüğünü açıkladı. Kaza nedeniyle bölgedeki dağlarda yangın çıktığı da duyuruldu.

ÇİN'DE DÜŞEN UÇAKTA ÖLÜ VAR MI?

Çin devlet televizyonu, Kunming'den Guangzhou'ya 133 yolcu taşıyan China Eastern Airlines uçağının Guangşi bölgesinde düştüğünü açıkladı. Kaza nedeniyle bölgedeki dağlarda yangın çıktığı da duyuruldu. Yangının çıktığı bölgeye ekipler sevk edildi. Ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor.

O anlar bölgedeki insanlar tarafından görüntülendi. Videoda, dağlardan dumanların çıktığı görülüyor. Bölgenin bazı bölgelerinde sıcaklıklar şu anda 25 ile 30 derece arasında seyrediyor.

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