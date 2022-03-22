Çin'de düşen uçaktan kurtulan olmadı! VİDEO | İlk görüntüler geldi... Uçak kazası nerede oldu? Nerede uçak düştü?

Çin'de düşen uçakta ölü var mı sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Çin devlet televizyonu, Kunming'den Guangzhou'ya 133 yolcu taşıyan China Eastern Airlines uçağının Guangşi bölgesinde düştüğünü açıkladı. Kaza nedeniyle bölgedeki dağlarda yangın çıktığı da duyuruldu.

ÇİN'DE DÜŞEN UÇAKTA ÖLÜ VAR MI?

Çin devlet televizyonu, Kunming'den Guangzhou'ya 133 yolcu taşıyan China Eastern Airlines uçağının Guangşi bölgesinde düştüğünü açıkladı. Çin yeni haftaya korkunç bir uçak kazasıyla başladı. China Eastern Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi uçak dün 9 mürettebat ve 123 yolcusu ile Wuzhou şehri yakınlarındaki dağlık bölgeye düştü.

Çin devlet televizyonu "son dakika" olarak geçtiği haberde 132 kişiyi taşıyan uçak kazasının enkazında devam eden kurtarma çalışmalarında canlı bulunamadığını duyurdu.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR

Ekipler kazanın sebebini öğrenmek için kara kutuyu arama çalışmalarını sürdürürken, uluslararası kamuoyuna yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde uçağın burun üstü düştüğü anlar hem havacılık dünyasında hem de kamuoyunda şok etkisi yarattı. Dağa çarpan ve büyük bir yangına sebep olan uçaktaki yolcu ve mürettebatın durumu ile ilgili endişeli bekleyiş devam ederken uzmanlar uçağın nasıl bu şekilde düşmüş olabileceği üzerinde yorum yapmaya başladı.

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