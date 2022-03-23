Çin'de Düşen Uçağın Kara Kutularından Biri Bulundu

NANNİNG, 23 Mart (Xinhua) — Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin Havacılık Kazaları Araştırma Merkezi Başkanı Mao Yanfeng, gelişmeyi, Çarşamba günü öğleden sonra düzenlenen basın toplantısında duyurdu. Kara kutunun ciddi hasar görmüş olduğunu belirten Mao, soruşturma ekibinin kutudakinin uçuş veri kaydedicisi mi yoksa kokpit ses kaydedicisi mi olduğunu henüz doğrulamadığını bildirdi. "Uçağın her iki kara kutusunu da yakında bulup, deşifre edilmek üzere profesyonel laboratuvarlara göndermeyi umuyoruz" diyen Mao, kutuların kazanın nedenini bulmada çok önemli olduğunu ifade etti. Bölgede etkili olan yağış, Çarşamba günü kurtarma ve arama çalışmalarını zorlaştırırken, uçaktaki 132 kişi ile diğer kara kutuyu arama çalışmaları sürüyor.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan Tengxian ilçesindeki uçak kazası mahallinde kara kutuları arayan kurtarma ekipleri, 22 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)

Kurtarma ekipleri Çarşamba günü öğleden sonra kaza mahallinin altında kalan alanda neler olduğunu tespit etmek için profesyonel ekipmanlar kullandı, hatta arama alanını da genişletti. Mao, hava durumunun yolcu uçağının düştüğü saatlerde normal olduğunu ve tehlikeli hava şartlarının olmadığını vurguladı. Mao, uçak mürettebatı ile hava trafik kontrolörleri arasındaki hava ve pistteki haberleşme kayıtlarına göre, taraflar uçağın Kunming'den havalanmasından, varış noktasına giderken aniden irtifa kaybetmesine kadar geçen sürede normal iletişim halinde kaldıklarını bildirdi.

Boeing 737 tipi uçak, China Eastern Airlines'a 22 Haziran 2015'te teslim edilmişti. China Eastern Airlines'ın Yunnan Birimi Başkanı Sun Shiying basın toplantısında, uçağın Pazartesi günü kalkışından önce, şirketin uçuş bakım standartları ve uçuşa elverişlilik gerekliliklerini karşıladığını söyledi. Uçuş mürettebatı, bir kaptan ve iki yardımcı pilottan oluşuyordu. Sun, sağlıklı ve eksiksiz uçuş tecrübesine sahip olan üç pilotun da uçuş lisansları ve sağlık sertifikalarının geçerli süresi olduğunu belirtti. Sun, "Şu an için bildiğimiz kadarıyla aileler adaptasyon sürecinde" dedi.

Xinhua / Genel