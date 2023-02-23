Çin-Tacikistan sınırında deprem oldu. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Murghob şehrinin 67 kilometre batısı olduğunu kaydetti. Gündeme gelen haberlerin ardından Çin'de deprem mi oldu? sorusu merak edildi. Peki, Çin'de deprem mi oldu? Çin-Tacikistan sınırında kaç büyüklüğünde deprem oldu? Çin-Tacikistan depreminin büyüklüğü ne?

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Çin'de deprem mi oldu? Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Tacikistan'ın doğusunda Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi arasındaki sınırın yakınlarında deprem meydana geldi. Bu nedenle Çin'de deprem mi oldu?Sorusu birçok kişi tarafından merak edildi ve araştırıldı. Peki, Çin'de deprem mi oldu? Çin-Tacikistan sınırında kaç büyüklüğünde deprem oldu? Çin-Tacikistan depreminin büyüklüğü ne?

ÇİN'DE DEPREM Mİ OLDU?

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6,8 olarak ölçerken, merkez üssünün, sınırın Tacikistan tarafındaki Murghob şehrinin 67 kilometre batısı olduğunu kaydetti.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tacikistan'ın doğusunda yerel saat 06.37'de meydana gelen depremin Kırgızistan'ın Oş Bölgesi Alay İlçesi Bor-Dobo köyünde 4,5 büyüklüğünde, Nura ve Erkeştam köylerinde ise 4 büyüklüğünde hissedildiği belirtildi.

Başkent Bişkek'te de hissedilen depremin ardından bazı vatandaşların binalardan sokaklara çıktığı gözlemlendi. Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü, merkez üssündeki depremin şiddetini 8 olarak duyurdu.

ÇİN-TACİKİSTAN SINIRINDA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Meydana gelen deprem çevre ülkelerden hissedilirken ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından depremin büyüklüğü 7,2 olarak kaydedildi.