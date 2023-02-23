Çin-Tacikistan sınırında gerçekleşen depremin ardından Çin'de deprem büyüklüğü ne kadar? Sorusu gündeme geldi. Birçok kişi tarafından meydana gelen depremin şiddeti araştırılmakta. Peki, Çin'de deprem büyüklüğü ne kadar? Çin'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Çin-Tacikistan depremi merak edilen detaylar!

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Çin'de deprem büyüklüğü ne kadar? Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Tacikistan'ın doğusunda Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi arasındaki sınırın yakınlarında deprem meydana geldi. Haberin birçok farklı platformda yayınlanması ile birlikte Çin'de deprem büyüklüğü ne kadar? Sorusu gündem oldu. Peki, Çin'de deprem büyüklüğü ne kadar? Çin'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Çin-Tacikistan depremi merak edilen detaylar!

ÇİN'DE DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6,8 olarak ölçerken, merkez üssünün, sınırın Tacikistan tarafındaki Murghob şehrinin 67 kilometre batısı olduğunu kaydetti.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tacikistan'ın doğusunda yerel saat 06.37'de meydana gelen depremin Kırgızistan'ın Oş Bölgesi Alay İlçesi Bor-Dobo köyünde 4,5 büyüklüğünde, Nura ve Erkeştam köylerinde ise 4 büyüklüğünde hissedildiği belirtildi.

Başkent Bişkek'te de hissedilen depremin ardından bazı vatandaşların binalardan sokaklara çıktığı gözlemlendi. Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü, merkez üssündeki depremin şiddetini 8 olarak duyurdu.

ÇİN-TACİKİSTAN SINIRINDA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Meydana gelen deprem çevre ülkelerden hissedilirken ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından depremin büyüklüğü 7,2 olarak kaydedildi.