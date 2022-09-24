Son zamanlarda ortaya çıkan haberlerin ardından birçok kişi Çin'de darbe mi oldu? Ve Çin'de darbe mi yapıldı? Sorularını merak ediyor. İnternette birçok farklı kaynak üzerinde Çin'de darbe mi oldu? Sorusuna dair haberler duyulmaya başlandı. Peki, Çin'de darbe mi oldu? Çin'de darbe mi yapıldı? Devlet başkanı Xi Jinping tutuklandı mı?

Çin'de darbe mi oldu? Ve Çin'de darbe mi yapıldı? Soruları son zamanlarda İnternette duyulan haberlerin ardından birçok kişi tarafından merak konusu oldu ve araştırılmaya başlandı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki gün önce orduya savaşa hazır olmaya odaklanma talimatı vermişti. Peki, Çin'de darbe mi oldu? Çin'de darbe mi yapıldı? Devlet başkanı Xi Jinping tutuklandı mı?

ÇİN'DE DARBE Mİ OLDU?

Çin'de iddialara göre büyük bir askeri hareketlilik yaşanıyor. Ülkede tren seferlerinin durduğu ve birçok uçuşun da iptal edildiği söyleniyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nde devlet başkanı Xi Jinping'in askeri güçler tarafından tutuklanarak darbe yapıldığı iddia ediliyor. İddialara göre Çin Komünist Partisi'nin 105 yaşındaki eski daimi üyesi Song Ping liderliğindeki bir grup, Xi'yi ihanetle suçlayarak ordu ile işbirliği yaptı. Komitenin, Xi'yi ev hapsine aldığı iddia ediliyor.

DEVLET BAŞKANI Xİ JİNPİNG TUTUKLANDI MI?

İddialara göre; Çin Komünist Partisi'nin en yüksek yönetim grubu olan Daimi Komite, Xi'yi görevden alıp ev hapsinde tutuyor. ÇKP'nin 105 yaşındaki eski daimi üyesi Song Ping liderliğindeki bir grup, Xi'yi ihanetle suçlayarak ordu ile işbirliği yaptı. Komitenin, Xi' ev hapsine aldığı iddia ediliyor.