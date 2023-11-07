Çin'de Çeltik Hasadı ve Manzaraları
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Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinin Ningyuan ilçesinde geç ekilmiş çeltiklerin hasadı yapılıyor. Sonbaharda altın rengine bezenen çeltik tarlaları tablolardan çıkmış gibi görünen kırsal manzaralar oluşturarak turistlerin ilgisini çekiyor. Yerel olarak tarımla turizmi entegre etme çalışmaları, kırsalın yeniden canlandırılmasına büyük katkı sağlıyor.
Çeltik hasadı ve manzaraların çeşitli görüntüleri
Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinin Ningyuan ilçesinde geç ekilmiş çeltiklerin hasadı yapılıyor. Sonbaharda altın rengine bezenen çeltik tarlaları tablolardan çıkmış gibi görünen kırsal manzaralar oluşturarak turistlerin ilgisini çekiyor. Yerel olarak tarımla turizmi entegre etme çalışmaları, kırsalın yeniden canlandırılmasına büyük katkı sağlıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ningyuan'dan bildiriyor. (XHTV)